Vietnam'dan Yeni Denizaltı Savar Fırkateyni - Son Dakika
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Vietnam'dan Yeni Denizaltı Savar Fırkateyni

Vietnam\'dan Yeni Denizaltı Savar Fırkateyni
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Vietnam, Da Nang'da en büyük denizaltı savar fırkateynini inşa etmeye başladı, savunma yetenekleri artıyor.

HANOİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam'ın, ülkenin orta kesimindeki da Nang kentinde denizaltı savar fırkateyni inşasına başladığı bildirildi. Gemi, inşası tamamlandığında ülkede bugüne kadar inşa edilen en büyük ve gelişmiş denizaltı savar fırkateyni olacak.

Yerel Tuoi Tre gazetesinin salı günkü haberine göre, Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Pham Hoai Nam, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, gelişmiş savunma teçhizatını bağımsız olarak araştırma ve geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Vietnam'ın çok amaçlı denizaltı savar fırkateynini yerel olarak tasarlayıp inşa etmesi, ülkenin savunma ve askeri gemi inşası sektörlerinde attığı önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Haberde, projenin Vietnam'ın özerk, kendi kendini güçlendiren, kendi kendine yeten, çift kullanımlı ve modern bir savunma sektörü kurma arayışını yansıttığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Deniz Altı, Teknoloji, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam'dan Yeni Denizaltı Savar Fırkateyni - Son Dakika

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