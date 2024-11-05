Vietnam, Endüstriyel Rekabet Gücünü Artırmayı Hedefliyor

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HANOİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Vietnam, 2020'lerin sonu itibarıyla endüstriyel rekabet gücü açısından Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ilk üçte yer almayı hedefliyor.

Vietnam News gazetesinin pazartesi günkü haberine göre Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın eylem planında ülkenin sanayi sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) payını 2030 yılına kadar yüzde 40'ın üzerinde çıkarmak amaçlanıyor. İmalat ve işleme sektörünün ise tek başına GSYİH'nin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturması bekleniyor.

İmalat ve işleme sektöründe kişi başına düşen ortalama katma değerin 2.000 ABD dolarının üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Vietnam bu hedefe ulaşmak için temel, öncelikli ve kilit sektörlerde uluslararası rekabet gücüne sahip çok sayıda büyük ölçekli endüstriyel şirket ve işletme kuracak.

Genel İstatistik İdaresi tarafından yapılan son güncellemeye göre Vietnam'ın ulusal sanayi üretim endeksi yılın ilk 9 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,34 artış gösterdi.