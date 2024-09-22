Vietnam Lideri: Silah Yerine Yatırım Sağlık ve Eğitimde Olmalı

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Vietnam Devlet Başkanı To Lam, silahlara yatırım yapmaktansa sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm gibi herkesin yararına olacak alanlara odaklanmak gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katılması beklenen ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi başladı.

Zirvede konuşan Lam, bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda sürdürülebilir kalkınma ve insan yararının ön planda yer alması gerektiğine işaret etti.

Lam, "Bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler toplumsal ilerlemeyi desteklemeli ve insan odaklı olmalı." ifadesini kullandı.

Bilim ve teknolojideki ilerlemenin diğer uluslara karşı silah olarak kullanılmaması ya da ulusların barış, kalkınma, eşitlik ve adalet isteklerini baltalamaması gerektiğini belirten Lam, "Odağımızı silahlara yatırım yapmaktansa sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm ile kamu mallarını herkesin yararına olacak şekilde geliştirmeye kaydırmalıyız." dedi.

Lam, ülkesinin barış ve adil kalkınmanın olduğu bir dünya inşa etmeye yönelik kolektif çabalara aktif şekilde katıldığını kaydetti.