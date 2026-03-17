Vietnam ve Çin\'den 3+3 Stratejik Diyalog

17.03.2026 17:27
Vietnam'da, diplomasi ve güvenlik konularında 3+3 diyaloğu için ilk bakanlar toplantısı yapıldı.

HANOİ, 17 Mart (Xinhua) -- Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam, diplomasi, savunma ve kamu güvenliği alanlarını kapsayan Çin-Vietnam 3+3 stratejik diyaloğunun bakanlar düzeyindeki ilk toplantısı için Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong ve Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile bir araya geldi.

Lam, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede, iki partinin liderlerinin ortak girişimi olan "3+3" mekanizmasının, taraflar arasındaki üst düzey siyasi güveni yansıttığını belirtti. Mekanizmanın, kilit alanlardaki işbirliğinin ikili ilişkilerin önemli bir dayanağı haline geldiğini de gösterdiğini belirten Lam, bunun, ortak geleceğe sahip bir Vietnam-Çin topluluğunun inşasını daha derin ve somut seviyelere güçlü şekilde taşıyacağını ifade etti

Uluslararası ortamda artan belirsizlik ve öngörülemezliğe dikkat çeken Lam, Vietnam ve Çin'in meşru çıkarlarını korumak için dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Lam ayrıca Çin'in çalkantılı bir dönemden geçen dünyada istikrarın temel dayanaklarından biri olduğunu dile getirdi.

Çin ile ilişkilerin her daim Vietnam'ın dış politikasında en önemli öncelik ve stratejik tercih olduğunu yineleyen Lam, tek Çin ilkesine bağlılıklarını sıkı şekilde sürdürdüklerini ve Çin'in öne sürdüğü dört küresel inisiyatifi desteklediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise "3+3" bakanlar toplantısında tarafların derinlemesine görüş alışverişinde bulunarak geniş mutabakata vardığını ve bunun, iki büyük sosyalist ülke olan Çin ile Vietnam'ın siyasi sistem güvenliğini birlikte koruyarak ulusal kalkınma ve yeniden canlanma hedeflerini ortaklaşa ilerleteceğine dair dış dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Wang, iki partinin liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, kapsamlı stratejik işbirliğini sürekli olarak derinleştirmek, ortak sorunları çözme konusunda birlik olup işbirliği yapmak, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmek, eşitlik ve adaleti savunmak ve ortaklaşa yeni bir modernleşme yolculuğuna çıkmak üzere Vietnam ile çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Advertisement
