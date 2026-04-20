Vijay Kumar Singh'in Ölümü ve Devam Eden Mücadele

20.04.2026 12:27
CIPOML, Vijay Kumar Singh'in ölümünün ardından Marksist-Leninist hareketin sürekliliğini vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi'nin bileşeni olduğu Uluslararası Marksist-Leninist Partiler ve Örgütler Konferansı (CIPOML) Koordinasyon Komitesi'nden Hindistan Devrimci Demokrasi Örgütü'nün kurucusu Vijay Kumar Singh'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Tıpkı Marx ve Engels'in yokluğunda Ekim Devrimi ile Rusya'da zafer kazanıldığı gibi, Yoldaş Vijay'ın yokluğunda da Hindistan'da ve tüm dünyada zafer kazanılacak. iliyoruz ki, gelecek nesiller sonunda geri döndürülemez kesin zaferine de tanıklık edecek" denildi.

CIPOML tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hindistan Devrimci Demokrasi Örgütü'nün kurucusu değerli Vijay yoldaşı 17 Nisan'da kaybettik. Yoldaş son evresine ulaşan şimdiye kadar tedavisi çoktan bulunmuş olması gereken yakalandığı lanetli hastalık nedeniyle Yeni Delhi'de Apollo Hastanesinde son nefesini verdi."

Yoldaşımızın onarılması olanaksız kaybı bizleri derinden etkiledi. Artık o bilge kişiliğiyle toplantılarımıza katılamayacak ve bizlere yeni katkılarda bulunamayacak. Şüphesiz ki, capcanlı bir akış olan Marksist-Leninist komünist hareket sürecek. Toplantılarımızda onun bilge görüşleriyle katkılarından yararlanamayacağız ama Yoldaş Vijay'ın yaşadığı ve uğruna savaştığı dava zafer kazanacak.

"Gelecek nesiller sonunda geri döndürülemez kesin zaferine de tanıklık edecek"

Tıpkı Marx ve Engels'in yokluğunda Ekim Devrimi ile Rusya'da zafer kazanıldığı gibi, Yoldaş Vijay'ın yokluğunda da Hindistan'da ve tüm dünyada zafer kazanılacak. Biliyoruz ki, gelecek nesiller sonunda geri döndürülemez kesin zaferine de tanıklık edecek. Ancak bunlar kederimizi hafifletmiyor. Üzüntümüz büyük. Yüreklerimize su serpen, Vijay yoldaşın yaşamına çok şey sığdırmış oluşu ve uluslararası işçi sınıfına emanet ederek arkasında bıraktığı Marksist-Leninist harekete katkılarıdır.

Yoldaş Vijay Sovyet sosyalizmiyle günümüz komünist hareketi arasında köprü kurma görevini üstlenerek, uluslararası devrimci işçi hareketinin bir önceki dönemin deneylerinden yararlanabilmesini olanaklı kılan seçkin yoldaşlarımızdandı. Yaşamı boyunca savunduğu Marksizm-Leninizm bayrağını devredeceği geriden gelenlerin ilerleyişini kolaylaştırmayı görev bilmiş, bu nedenle Rusça öğrenip ömrünün bir bölümünü Rusya'da geçirerek Lenin ve eserlerini incelemişti.

"Sovyet arşivlerinde yaptığı çalışmalarla çok sayıda gerçeği bizlere ve gelecek nesillere aktaran en başta odur"

Sovyet arşivlerinde yaptığı çalışmalarla Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin inşası ve Komintern'in uluslararası komünist hareketi örgütleyip yönettiği dönemin üstü örtülüp çarpıtılan çok sayıda gerçeğini bizlere ve gelecek nesillere aktaran en başta odur. Dönemin gizli kalmış ya da modern revizyonist ihanetçe değiştirilmiş birçok tartışma, konuşma, politik tutum ve pratik olgusundan Vijay yoldaşın bu çalışmalarıyla haberdar olduk. Editörlüğünü üstlendiği Devrimci Demokrasi dergisi yalnızca Hindistan devriminin sorunlarına çözüm arayışlarının değil geçmişten geleceğe yaptığı bu aktarımların bir aracı oldu.

Kuşku yok ki yoldaşımızın yerini doldurmaya çalışacak ama eksikliğini hep hissedeceğiz. Değerli Marksist-Leninist mücadele insanı Vijay yoldaşa şan olsun! Yaşasın Marksizm-Leninizm! Yaşasın uluslararası devrimci işçi hareketi! Komünizm davasının zaferi için ileri!"

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
