Viking Gemisi Oslo'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Viking Gemisi Oslo'da Ziyarete Açıldı

Viking Gemisi Oslo\'da Ziyarete Açıldı
20.07.2026 18:23
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Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filmi için Norveç'e gelen Viking gemisi, Oslo Limanı'nda sergileniyor.

OSLO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği "The Odyssey" adlı filmde kullanılan Viking gemisi, pazar günü Norveç'in başkenti Oslo'da ziyarete açıldı. Gemiyi gezen ziyaretçilere, geminin yapım süreci, seferleri ve denizdeki yaşam hakkında da bilgi veriliyor.

35 metre uzunluğundaki Draken Harald Harfagre adlı gemi, Oslo sahilindeki Langkaia'da demirlemiş durumda. 31 Temmuz'a kadar her gün saat 10.00-18.00 arasında rehberli turlara katılabilecek olan ziyaretçiler, aynı saatler arasında rıhtımda düzenlenen sergiyi de gezebilecek.

Söz konusu etkinlikler, geminin yanı sıra yabancı mürettebatın bazı üyelerinin de rol aldığı "The Odyssey" filminin Norveç'teki galası kapsamında düzenleniyor.

Norveç'in batısındaki Haugesund kenti yakınlarında Kopervik'ten yola çıkan Draken, beş günlük yolculuğunu tamamlayarak çarşamba günü Oslo'ya ulaştı. Açık kare yelkeni ve kürek çeken mürettebatı ile başkente ilk kez gelen gemi, limana girerken kalabalıkların ilgisiyle karşılandı.

Haugesund'da inşa edilen ve 2012 yılında denize indirilen gemi, Viking dönemine ait büyük gemilerin yapımını, seyir performansını ve denize elverişliliğini incelemek amacıyla deneysel bir arkeoloji projesi olarak geliştirildi. Geminin tasarımında, arkeolojik buluntulardan, İskandinav destanlarından, görsel kaynaklardan ve geleneksel Norveç tekne yapım bilgisinden yararlanıldı.

Kariyeri boyunca pek çok yelkenli gemiyi komuta etmiş olan Kaptan Bjorn Ahlander, Draken'in denize son derece elverişli ancak idaresi zor bir gemi olduğunu ifade etti.

Xinhua'ya konuşan Ahlander, "Birçok büyük gemiyle denize açıldım. Bu küçük ve güzel gemi denize son derece uygun olsa da kullanımı oldukça zor. Bu gemiyi yelkenle idare etmek zor, fakat iyi bir mürettebatınızın olması ve herkesin birlikte çalışması harika" dedi.

Ahlander, 2016 yılında Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki keşif seferi sırasında Draken'in komutasını üstlenmişti. Gemi, bu seferi sırasında 1.000 yıldan fazla süre önce Viking seferleriyle ilişkilendirilen bir rotayı takip ederek, Norveç'ten Shetland Adaları, Faroe Adaları, İzlanda ve Grönland üzerinden Kuzey Amerika'ya yelken açmıştı.

Motorlar ve acil durum pompaları dahil olmak üzere modern navigasyon ve güvenlik sistemleriyle donatılmış olan geminin ahşap gövde tasarımı, kare yelkeni ve donanımı ise ilhamını tarihten alıyor.

Kaynak: Xinhua

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