Macaristan'da Siyasi Deprem: Orban'ın Eski Müttefiki Magyar, Liderliği Ele Geçirdi

13.04.2026 13:40
Macaristan'da Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı, eski müttefiki Peter Magyar'ın yeni parti Tisza ile sona erdi. Magyar, yolsuzluk ve ekonomik kriz iddiaları üzerine halkın desteğini alarak politik bir değişim başlattı.

Macaristan siyasetinde, Viktor Orban'ın 16 yıllık liderliği, eski müttefiki Peter Magyar'ın hızlı yükselişiyle sona erdi. Magyar, Orban'ın partisi Fidesz'ten ayrılarak Tisza partisini kurdu ve bir zamanlar posterlerini astığı lideri koltuğundan etti.

Magyar'ın Fidesz'ten kopuşu, 2024'te patlak veren bir çocuk istismarı affı skandalıyla tetiklendi. Orban hükümetinin bu skandalı örtbas ettiği iddiaları üzerine, Magyar sosyal medyada yozlaşmış düzeni ifşa etmeye başladı ve Fidesz'i sıradan vatandaşların sırtından güç biriktiren bir yapı olarak tanımladı. Bu mesaj, ekonomik kriz yaşayan Macar halkında karşılık buldu ve Mart 2024'te düzenlenen bir protestoya yaklaşık 35 bin kişi katıldı.

Magyar, köy ve kasabaları gezerek siyasi hareketini inşa etti. Politikaları arasında demokratik dengelerin yeniden sağlanması, AB ile ilişkilerin onarılması, yolsuzlukla mücadele ve Rus enerjisine bağımlılığın sona erdirilmesi bulunuyor. Ancak, LGBTİ+ hakları gibi konularda sessiz kalmayı tercih ediyor.

Magyar'ın zaferi, sadece Orban'ı değil, onun müttefiklerini de etkiledi. Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Çekya Başbakanı Andrej Babis, Magyar'ı tebrik ederek iş birliğine hazır olduklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise seçim öncesinde Orban'ı desteklemişti. Bu değişim, Macaristan'da yeni bir siyasi dönemin başladığını işaret ediyor.

