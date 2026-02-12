Villadan Düşen Temizlikçi Yaralandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir villada meydana geldi. 2 katlı villaya temizliğe gelen Esengül Ç., 2'nci kattaki camları silerken dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Esengül Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
