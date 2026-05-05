Vinçle Evlenme Teklifi

05.05.2026 20:38
Cihan Ünal, vinçle çıktığı balkonda kız arkadaşı Büşra Güner'e evlenme teklifi etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi, kiraladığı vinçle çıktığı balkonda kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

İlçede yaşayan 36 yaşındaki Cihan Ünal, kız arkadaşı Büşra Güner'e evlilik teklifi için sürpriz hazırladı.

Yeni Mahalle'deki kız arkadaşının evinin önüne vinç getiren Ünal, elinde yüzükle vincin sepetine binerek 3'üncü kattaki balkona yükseldi.

Arkadaşlarının çağırması üzerine balkona çıkan Güner, vincin sepetiyle yükselen Ünal'ı görünce şaşkınlık yaşadı. Ünal'ın "Benimle evlenir misin?" sorusuna Güner "Evet" yanıtı verdi.

Ünal'ın yüzüğü Güner'in parmağına takmasının ardından aşağı inen çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

Bu sırada caddeden geçen sürücüler korna çalarak, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla çifti tebrik etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
