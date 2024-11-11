Vinçte Yüksekten Namaz

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Vinç üzerinde 60 metre yükseklikte namaz kıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da konut inşaatında çalışan vinç operatörü, ikindi ezanı okununca 60 metre yüksekte namazını kıldı.

Edinilen bilgiye Abdullahpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan kentsel dönüşüm rezerv alanında yapımı devam eden konut inşaatında çalışan vinç operatörü, ezan okununca harekete geçti. Ezan sonrasında hazırlığını yapan ve çalıştığı vincin kabininden çıkan operatör, yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Operatör daha sonra çalışmasına devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.