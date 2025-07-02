Vinçten Düşen Demir İşçiyi Canından Etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçten düşen demirin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Yeşilköy Mahallesi'nde bir fabrikada vinçle taşınan demir, halatın kopması sonucu zemine düştü. Bu sırada işçilerden Hasan Cengiz (55) düşen demirin altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Cengiz'in cenazesi, Velioğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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