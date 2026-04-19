Viranşehir'de 4.900 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 4 bin 900 paket sigara ele geçirildi, 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik farklı tarihlerde çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 4 bin 900 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.