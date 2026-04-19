Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı 4 bin 900 paket sigara ele geçirildi, 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik farklı tarihlerde çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 4 bin 900 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de 4.900 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?