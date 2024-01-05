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Viranşehir'de aranan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Viranşehir'de aranan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aranan zanlılar yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Viranşehir\'de aranan 4 zanlı tutuklandı
05.01.2024 - 12:07,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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