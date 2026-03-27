Viranşehir'de Gunç Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde 19 Mart'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed Muhammed (17) kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerce şüpheli A.S. (55) gözaltına alındı.

Viranşehir ilçesinde 19 Mart'ta otomobiliyle seyreden Suriye uyruklu Muhammed Muhammed, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.