Viranşehir'de Taş Tepeler Projesi İncelemesi
Kaymakam Ülkü, Sefertepe'deki kazı çalışmalarını inceledi, tarihi buluntular hedefleniyor.
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Sefertepe'de yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ilçesinde yer alan Sefertepe'de kazı çalışmaları sürüyor.
Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Ülkü, alanda incelemelerde bulunarak Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kazı çalışmalarının proje kapsamında bölge tarihine ışık tutacak önemli buluntuların gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.
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