Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Aslanbaba'daki pamuk hasadında çiftçilere kolaylık diledi

Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Aslanbaba'daki pamuk hasadında çiftçilere kolaylık dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Aslanbaba Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarında hasat süren çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerle görüşen Ülkü, hasadın verimli ve bereketli geçmesini temenni edip üreticilere kolaylık diledi.
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, pamuk hasadını sürdüren çiftçileri ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ülkü, Aslanbaba Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarını ziyaret ederek hasat yapan çiftçilerle görüştü.
Hasadın verimli ve bereketli geçmesini temenni eden Ülkü, üreticilere kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?