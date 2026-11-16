Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Aslanbaba'daki pamuk hasadında çiftçilere kolaylık diledi

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, pamuk hasadını sürdüren çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ülkü, Aslanbaba Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarını ziyaret ederek hasat yapan çiftçilerle görüştü.

Hasadın verimli ve bereketli geçmesini temenni eden Ülkü, üreticilere kolaylıklar diledi.