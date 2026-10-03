Viranşehirli öğrencilerin denizatından ilham alan sarsıntı azaltan modül ödül kazandı

ORHAN PEHLÜL/FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler, her gün kullandıkları bozuk köy yollarına çözüm ararken denizatının kuyruk yapısından esinlenip araç ve binalardaki sarsıntıları azaltmayı amaçlayan esnek modül geliştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Viranşehir'deki Büyük Mutlu İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni Nedret Biçaktaş'ın rehberliğinde öğrenciler tarafından geliştirilen proje, TEKNOFEST Güneydoğu'daki TÜBİTAK alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Doğadaki canlıların özelliklerinden teknoloji üretmeyi amaçlayan biyomimetri yaklaşımından yararlanan öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği TÜBİTAK'ın Biyomimetri dergisinden denizatını araştırdı.

Denizatının kuyruğunun birbirine eklenen kemiksi segmentlerden oluşmasına rağmen esnek ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu gören öğrenciler, bu özelliğin sarsıntı ve darbelerin etkisini azaltmak için kullanılabileceğinden hareketle çalışmalarını bu yönde geliştirdi.

Öğrenciler, denizatının kuyruk yapısından esinlenerek hazırladıkları esnek modülün araçların süspansiyon sistemlerinde ve bina kolonlarında kullanılarak sarsıntıların azaltılmasına katkı sağlamasını hedefliyor.

Sınıf Öğretmeni Nedret Biçaktaş, AA muhabirine, öğrencilerinin taşımalı eğitim kapsamında okula gelirken bozuk köy yollarını kullandığını ve yolculuk sırasında çeşitli sarsıntılar yaşadıklarını söyledi.

"Çocuklarımız deniz görmeden denizatından ilham aldılar"

Öğrencilerin yaşadıkları coğrafyanın zorluklarına çözüm üretmesini amaçladığını belirten Biçaktaş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın yaşadığı bir sorunu fırsata çevirmek istedik. Aklımızda, 'İnsanlar yaşadıkları coğrafyanın zorluklarına mahkum mu kalmalı?' sorusu vardı. Buradan yola çıkarak insanlığa fayda sağlayacak bir teknoloji geliştirmek istedik."

Öğrencilerin denizatının kuyruk yapısını araştırarak projeyi geliştirdiğini anlatan Biçaktaş, "Çocuklarımız deniz görmeden denizatından ilham aldılar. Benim getirdiğim bir dergide denizatını görüp dikkatini çektiler ve daha sonra onu beraber araştırdığımızda denizatının kemik yapısından esinlenerek tasarımları geliştirdik." dedi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Menessa Derekçi de taşımalı eğitimle köy okuluna geldiğini, yolların bozuk olması nedeniyle yolculuk sırasında sarsıntılar yaşadıklarını söyledi.

Yaşadıkları sorundan yola çıkarak projeyi geliştirdiklerini belirten Derekçi, çalışmalarının TEKNOFEST'te sergilenmesinden mutlu olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Muhammed Barış Durman ise projenin önemli olduğunu belirterek, küçük yaşta büyük bir çalışma ortaya koyduklarını anlattı.

Öte yandan öğrencilerin geliştirdiği proje, Diyarbakır'da düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın "Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde "En İyi Toplumsal Fayda Ödülü"ne layık görüldü.