Visa İnovasyon Programı'nın 2026 Dönemi Girişimleri Açıklandı

09.04.2026 15:39
Visa Avrupa İnovasyon Programı'nın (VIPE) Türkiye ayağında 2026 dönemi girişimleri tanıtıldı. Program, fintech girişimlerini geliştirerek bankalarla somut iş birlikleri kurmayı hedefliyor. Sekizinci dönemde seçilen girişimler yapay zeka ve ölçeklenebilir iş modellerine odaklanıyor.

Visa Avrupa İnovasyon Programı'nın (VIPE) Türkiye ayağında 2026 dönemi girişimleri açıklandı. Tenity iş birliğiyle yürütülen program kapsamında Portuma, Sophi, Vignetim, Monq, Monetari ve Defy, sekizinci döneme seçildi. Program, 2019'dan bu yana Türkiye'de fintech'leri Visa'nın küresel ağı, iş ortakları ve bankalarla bir araya getirerek ekosistemde kalıcı değer üretiyor. Bugüne kadar 750'nin üzerinde birebir tanışma ve 1.550 saatin üzerinde mentorluk sağlayarak girişimlerin iş birliklerine dönüşebilecek temaslar kurmasına olanak tanıdı.

Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz, programın bir hızlandırma programından öte, bankalar ve girişimler arasında somut iş birliklerinin kurulduğu stratejik bir platform olarak konumlandırıldığını belirtti. T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Finansal Yatırımlar Birimi Müdürü Dr. Kaan Masatçı ise fintek yatırımlarının artış kaydettiğini ve VIPE'nin bu alana değerli katkı sağladığını vurguladı.

Sekizinci dönemin odağında yapay zekâ ve ölçeklenebilir iş modelleri yer alıyor. Program, Yapay zekâ ve Agentic Commerce, B2B ve Para Hareketleri ile Açık Finans ve Veri olmak üzere üç ana tema etrafında yapılandırıldı. Seçilen girişimler, tedarik, ticaret, mobilite, uyum ve dijital varlıklar gibi alanlarda bankaların operasyonel ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

VIPE, fintech'lerin Visa'nın global ağı ve iş ortaklarıyla somut iş birlikleri geliştirmesine olanak tanıyor. Bugüne kadar programa katılan Türkiye merkezli girişimler, Visa'nın uluslararası ağı aracılığıyla farklı pazarlara açıldı. Program kapsamında ayrıca girişimlere yönelik uluslararası büyüme, yatırım süreçleri ve operasyon gibi konularda atölye çalışmaları düzenleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

