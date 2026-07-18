Vision Zero Sempozyumu Elektrik Güvenliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vision Zero Sempozyumu Elektrik Güvenliğini Güçlendiriyor

18.07.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEDAŞ ve ISSA iş birliğinde düzenlenen sempozyumda iş sağlığı ve güvenliği kültürü güçlendirildi.

(ANKARA) - Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) iş birliğinde düzenlenen "Vision Zero 'Together for Life' Sempozyumu"nda, elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ve uluslararası standartların yaygınlaştırılması hedefiyle "Vision Zero" yaklaşımı hayata geçirildi.

TEDAŞ İstanbul Uluslararası Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğü'nde, 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenen sempozyuma, ISSA ve Alman Kaza Sigortası Kurumu temsilcilerinin yanı sıra 21 elektrik dağıtım şirketinin üst düzey yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile sektör temsilcileri katıldı.

"ONLAR BU ÜLKENİN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARI"

Sempozyumun açılışında konuşan TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, elektrik dağıtım sektörünün yüksek risk barındıran stratejik bir alan olduğuna dikkati çekerek, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca yasal bir zorunluluk değil, insan hayatına verilen değerin en somut göstergesi olduğunu belirtti. Yapıcı, elektrik dağıtım çalışanlarının zorlu coğrafi ve iklim koşullarında kesintisiz enerji arzını sağlamak için fedakarca görev yaptığını ifade ederek, "Direk tepelerinde, trafo merkezlerinde, yer altı kablo şebekelerinde ya da yüksek gerilim hatlarında görev yapan her bir çalışma arkadaşımız bizim için sadece bir çalışan değildir. Onlar, bir annenin evladı, bir çocuğun babası, bir ailenin umudu ve bu ülkenin görünmeyen kahramanlarıdır" dedi.

TEDAŞ'ın sektörde güvenlik kültürünün gelişmesine öncülük ettiğini belirten Yapıcı, İstanbul Uluslararası Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi'nde yılda ortalama 8 bin kişiye eğitim verildiğini, eğitimlerin TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi ve sanal gerçeklik teknolojileriyle desteklendiğini söyledi. Yapıcı, ayrıca çalışan güvenliğini artırmak ve elektrik kesintilerini azaltmak amacıyla "Canlı Bakım" uygulamalarını hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURUYORUZ"

ISSA Elektrik, Gaz ve Su Bölümü Başkanı Dr. Jens Juhling de Türkiye'de düzenlenen Vision Zero Sempozyumu'nun elektrik dağıtım sektöründe güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. Juhling, Türkiye'nin Vision Zero yaklaşımını kararlılıkla benimsemesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu girişimin Türk enerji sektöründe güçlü bir kararlılık ve uzun vadeli sürdürülebilirlik anlayışıyla uygulanacağına inanıyorum. Birlikte güçlü bir güvenlik kültürü oluşturuyoruz" dedi.

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca yasal bir yükümlülük olarak görülmemesi gerektiğini kaydederek, "İş sağlığı ve güvenliği bir maliyet değil, insan hayatına yapılan en değerli yatırımdır. Güvenliği kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirdiğimizde yalnızca çalışanlarımızı değil, hizmet kalitemizi ve operasyonel başarımızı da korumuş oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

İki gün süren sempozyumda liderlik, risk ve tehlike yönetimi, çalışan sağlığı, yüklenici yönetimi, yol güvenliği, dijital teknolojiler, yapay zeka uygulamaları ile Almanya ve dünyadaki Vision Zero örnekleri ele alındı.

Sempozyum sonunda elektrik dağıtım sektöründe güvenlik kültürünün güçlendirilmesi, risklerin proaktif yaklaşımla yönetilmesi, çalışan katılımının artırılması ve uluslararası bilgi paylaşımının geliştirilmesi yönünde ortak irade ortaya konuldu. Ayrıca TEDAŞ ile ISSA arasındaki iş birliğinin eğitim, teknik kapasite geliştirme ve ortak projelerle sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Güncel, Tedaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vision Zero Sempozyumu Elektrik Güvenliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
12:42
Babacan’dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
12:22
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent’i sattı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı
11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 13:52:03. #7.13#
SON DAKİKA: Vision Zero Sempozyumu Elektrik Güvenliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.