Vistül Nehri Tarihinin En Düşük Su Seviyesinde

VARŞOVA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Polonya'nın en uzun nehri Vistül'ün su seviyesi kuraklık nedeniyle tarihteki en düşük seviyeye geriledi.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü'nün son verilerine göre, nehrin su seviyesi 19 santimetreye kadar düştü. Bu seviye, yaklaşık 230 santimetre olan ortalama seviyenin oldukça altında kaldı.