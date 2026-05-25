Vivo Y600 Turbo: 9000 mAh Batarya ve 165Hz Ekran

Vivo Y600 Turbo, 9000 mAh nominal kapasiteli bataryası ve 165Hz yenileme hızına sahip OLED ekranıyla dikkat çekiyor. 90W hızlı şarj desteği, MediaTek Dimensity 8500 işlemci, LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama ile donatılan cihaz, arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü, önde ise 16 MP selfie kamerası sunuyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çalışan telefon, IP68/IP69 sertifikalarıyla suya ve toza dayanıklı. Beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleriyle Çin'de ön siparişe açılan cihazın 320 dolar civarında bir başlangıç fiyatı olması bekleniyor.