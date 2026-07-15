Viyana\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in ev sahipliğinde Büyükelçilik salonunda düzenlenen programa, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural'ın yanı sıra Türk kurumlarının, yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Dönmez konuşma yaptı.

Dönmez, konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin feraseti ve dirayetiyle bir oyunun bozulduğuna dikkati çekerek, Türk halkının hiç korkmadan müthiş kahramanlık gösterdiğini vurguladı.

Törende, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna dualar edildi.