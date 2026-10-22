Viyana'da 22. Küresel Marka Zirvesi başladı, Çin-Avrupa ticareti ele alınıyor

VİYANA, 22 Ekim (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 22. Küresel Marka Zirvesi, 20 Ekim 2026.

22. Küresel Marka Zirvesi salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. Zirvede bölgesel işbirliği, markaların uluslararası pazarlara açılması ve Çin ile Avrupa özellikle de Çin ile Avusturya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni fırsatlar ele alınıyor. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)