Viyana'da düzenlenen Çin Yeni Yılı 2024 Gala Konseri büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Viyana'da düzenlenen Çin Yeni Yılı 2024 Gala Konseri büyük ilgi gördü

Viyana\'da düzenlenen Çin Yeni Yılı 2024 Gala Konseri büyük ilgi gördü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Musikverein konser merkezinin Altın Salonu'nda gerçekleştirilen Çin Yeni Yılı 2024 Gala Konseri, 11 Şubat 2024 tarihinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Konser, müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

13.02.2024 13:02
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VİYANA, 13 Şubat (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Musikverein konser merkezinin Altın Salonu'nda düzenlenen Çin Yeni Yılı 2024 Gala Konseri, 11 Şubat 2024. (Fotoğraf: Ren Bin/Youtuo Klasik Müzik Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Viyana'da düzenlenen Çin Yeni Yılı 2024 Gala Konseri büyük ilgi gördü - Son Dakika


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