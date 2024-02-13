Viyana\'da düzenlenen Çin Yeni Yılı 2024 Gala Konseri büyük ilgi gördü

VİYANA, 13 Şubat (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Musikverein konser merkezinin Altın Salonu'nda düzenlenen Çin Yeni Yılı 2024 Gala Konseri, 11 Şubat 2024. (Fotoğraf: Ren Bin/Youtuo Klasik Müzik Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
CHP'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterilmeyen Gürsel Tekin'in istifasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Adana'nın Çukurova ilçesinden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin de partisinden istifa etti. Çetin, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek gördüm" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını hatırlatarak programdan yararlanacak olan yeni evleneceklerin yaş sınırını 18-29 olarak açıkladı. Çiftlerin toplam gelirlerinin 2 brüt asgari ücreti geçmemesi ve resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.
Son Dakika › Güncel › Viyana'da düzenlenen Çin Yeni Yılı 2024 Gala Konseri büyük ilgi gördü - Son Dakika
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