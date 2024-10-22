Viyana'da Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı - Son Dakika
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Viyana'da Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı

Viyana\'da Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi.

22.10.2024 14:47
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi.

Viyana'da Ermeni teröristlerce şehit edilen 3 Türk diplomatın anısına elçiliğin dış cephesine yapılan plakete çelenk konulmasıyla ve saygı duruşuyla tören başladı.

Törende konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 22 Ekim 1975'te büyükelçilik makamında Türkiye'yi temsilen görevinin başındayken Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil ve vatanlarından binlerce kilometre uzakta görev yaparken yine Ermeni teröristlerce yapılan saldırılarda hayatını kaybeden şehit diplomatları anmak için toplanıldığını ifade etti.

Ermeni teröristlerce şehit edilen ilk Büyükelçi

Ceyhun, merhum Tunalıgil'in Ermeni teröristlerce şehit edilen ilk büyükelçi oluğunu belirterek, 1970 ve 80'li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Ermeni teröristlerce Viyana'da 20 Haziran 1984'te Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen ve Birleşmiş Miletler (BM) Sosyal Kalkınma ve İnsancıl İşler Merkezi Direktör Yardımcısı Evner Ergun'un da 19 Kasım 1984'de şehit edildiğini hatırlatan Ceyhun, "Viyana'daki Türk diplomatları ve Türk toplumunun temsilcileri olarak bu alçak terör saldırılarını bir kez daha en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz." şeklinde konuştu.

Ceyhun, Türk milletinin teröre boyun eğmediğini ve hiçbir zaman eğmeyeceğini vurgulayarak "Her yıl bu anma törenlerinde dile getirdiğim ifadeleri maalesef bu yıl da tekrarlamak zorundayım. Diğer birçok yerde olduğu gibi Viyana'da kaybettiğimiz şehitlerimizin katilleri yakalanamamış ve hak ettiklerini cezaları almamışlardır." dedi.

Adaletin tecelli etmemiş olmasının 49 yıl önce açılan bu yaranın hala kanamasına neden olduğunu dile getiren Ceyhun, bu durumun hem şehitlerin ailelerine hem de Türk milletine olayların kendisi kadar acı verdiğini söyledi.

Şehitler için dua okunan törene, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler'in yanı sıra buradaki Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Viyana'da Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı - Son Dakika


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