Viyana'da Işık Yürüyüşü ile Barış Çağrısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü dolayısıyla "Işık Yürüyüşü" adıyla gösteri yapıldı.

Savaşın 4. yıl dönümü vesilesiyle Ukrayna derneği Mrija tarafından Avusturya Parlamentosu binası önünde organize edilen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Katılımcılar, Ukrayna bayrakları taşıyarak savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, hayatını kaybedenleri anmak ve Ukrayna ile dayanışma mesajı vermek amacıyla cep telefonlarının flaşlarını yakarak sembolik bir "Işık Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Ukrayna'da barışın sağlanması ve sivillerin korunması gerektiği vurgulanırken, uluslararası topluma savaşın durdurulması için daha güçlü adımlar atma çağrısı yapıldı.