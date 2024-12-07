Viyana'da 'Suluboya Resimlerde İstanbul' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Viyana'da 'Suluboya Resimlerde İstanbul' Sergisi Açıldı

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Bahar Yalçın'ın İstanbul temalı eserleri sergilendi.

07.12.2024 23:16
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Avusturya'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Suluboya Resimlerde İstanbul" sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı minyatür sanatçısı Bahar Yalçın'ın İstanbul'un tarihi yarımadasını ve mimari eserlerini resmettiği eserleri, Viyana YEE'nin sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan, sanata ve sanatçıya verilen desteklerin süreceğini belirtti.

Doğan, "İstanbul'dan uzakta İstanbul'u yaşamak isteyen Viyanalılar bugün sergimizdeydi, sanatçımıza ve katılanlara teşekkür ediyorum. Yarın da sanatçımızla minyatür atölye çalışması gerçekleştireceğiz, ülkemizin güzelliklerini her zaman tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sanatçı Yalçın da mimari restoratör olan babasıyla beraber küçüklüğünden bu yana tarihi yarımadada özellikle camilerde çalıştığını ve İstanbul sevgisinin babasının işi vesilesiyle kendine işlediği söyledi.

Yalçın, "Bu yüzden yaptığım minyatür ve suluboya resimlerde tamamen İstanbul'a, tarihi yarımadaya ve buradaki mimari eserlere odaklanmış bulunuyorum." dedi.

İstanbul'un dört mevsimi, günün farklı zaman dilimlerinde ve farklı açılardan ele alınan resimlerden oluşan yüzün üzerinde eser davetlilerin ilgisine sunuldu.

Suluboya Resimlerde İstanbul Sergisi, Viyana YEE'de 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Viyana'da 'Suluboya Resimlerde İstanbul' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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