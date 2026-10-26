Viyana\'da Ulusal Günü töreninde 1000\'den fazla asker Avusturya\'ya yemin etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 26 Ekim Ulusal Günü dolayısıyla askeri törenler ve halka açık etkinlikler düzenlendi.

Viyana'daki Heldenplatz Meydanı'nda yapılan törene Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Christian Stocker'in yanı sıra hükümet üyeleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Tören kapsamında, hayatını kaybeden askerler anısına çelenkler sunuldu.

Dört haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 1000'den fazla asker, devletin üst düzey temsilcilerinin huzurunda Avusturya'ya bağlılık yemini etti.

Askeri bandonun da yer aldığı programda resmi törenlerin yanı sıra ordunun görevlerini tanıtan etkinliklere yer verildi.

Meydanda kurulan etkinlik alanlarında çocuklar için küçük parkurlar hazırlandı. Askerlerin yardımıyla parkurlardaki engelleri aşmaya çalışan çocuklar, çeşitli fiziksel etkinliklere de katıldı.

Ziyaretçiler, askeri personelin eşliğinde silah ve dürbün gibi malzemeleri yakından inceledi. Koruyucu yelekleri deneyen katılımcılar, bu malzemelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alanda bazı tank ve zırhlı araçlar da sergilendi. Ziyaretçiler, araçları yakından inceleyerek askerlerden özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi aldı. Tanıtım noktalarında ordudaki eğitim ve meslek olanakları da anlatıldı.

Törende ayrıca savaş uçaklarının gösteri uçuşu, paraşütçülerin meydana inişi, askeri köpeklerle gösteriler ve çeşitli birliklerin faaliyetlerini yansıtan sunumlar da yer aldı.

Avusturya'da 26 Ekim Ulusal Günü, Parlamentonun 26 Ekim 1955'te ülkenin daimi tarafsızlığını kabul etmesi dolayısıyla kutlanıyor. Söz konusu tarih, 1965'te ulusal gün ilan edildi.