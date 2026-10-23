Viyana\'da yaklaşık 30 bin kişi üniversite bütçesindeki kesintilere karşı yürüdü

VİYANA, 23 Ekim (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da on binlerce öğrenci, üniversite personeli ve eylemci, üniversite bütçelerinde yapılması planlanan kesintileri protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Göstericiler hükümeti finansmanı artırmaya, eğitim ve araştırma faaliyetlerini korumaya çağırdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Avusturya Öğrenciler Birliği tarafından "Kırmızı Alarm - Üniversiteleri Kurtarın" sloganıyla düzenlenen gösteri, öğleden sonra Viyana Teknoloji Üniversitesi'nin ana binası önünde başladı.

Öğrenciler Birliği'nin verilerine göre, diğer eyaletlerden gelenlerin de katılımıyla yürüyüşe yaklaşık 30.000 kişi katıldı. Kent merkezinde gerçekleşen yürüyüş nedeniyle bazı yollar kapandı ve trafikte aksamalar yaşandı.

Öğrenciler Birliği Başkanı Viktoria Kudrna, amaçlarının bütçe kısıntılarına karşı tepki göstermek ve hükümete finansman planını yeniden gözden geçirmesi yönünde baskı yapmak olduğunu söyledi.

Üniversite temsilcileri ve öğrenci grupları, kesintilerin istihdam kayıplarına, akademik imkanların azalmasına ve çalışma koşullarının kötüleşmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hükümet 2028-2030 yıllarında ülkenin 23 devlet üniversitesine yaklaşık 16 milyar euro (18 milyar ABD doları) tahsis etmeyi planlıyor. Öğrenciler Birliği ise artan maliyetlerin karşılanabilmesi için en az 18 milyar euroluk (20 milyar dolar) kaynak gerektiğini savunuyor.