Viyana Senfoni Orkestrası İstanbul'da - Son Dakika
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Viyana Senfoni Orkestrası İstanbul'da

23.06.2026 23:39
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125. yılını kutlayan Viyana Senfoni Orkestrası, İstanbul Müzik Festivali'nde unutulmaz bir konser verdi.

Dünyanın saygın orkestralarından Viyana Senfoni Orkestrası, 125. yılında iki günlük özel bir programla, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "54. İstanbul Müzik Festivali"ne konuk oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Petr Popelka'nın şefliğinde topluluk, Çin asıllı ödüllü piyanist Bruce Liu'ye eşlik etti. Paris'te doğup, Montreal'de büyüen Liu, çok kültürlü kimliğini sanatına da yansıtıyor.

Konser programının ilk bölümünde, Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın "Allegro con brio", "Largo" ve "Rondo. Allegro" bölümlerinden oluşan "Do minör 3 No'lu Piyano Konçertosu, Op. 37" eseri seslendirildi.

Ara sonrasında ise Avusturyalı besteci Franz Schubert'in "Büyük" olarak da bilinen "Do Majör 9 No'lu Senfoni, D 944" adlı eseri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 60 dakika süren senfoni, "Andante-Allegro ma non troppo", "Andante con moto", "Scherzo (Allegro vivace)-Trio" ve "Allegro vivace" bölümleriyle icra edildi.

Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen ve tüm biletleri tükenen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Orkestra, yarın da 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki ikinci konserinde viyolonsel sanatçısı Kian Soltani'ye eşlik edecek. Topluluk ile Soltani, geçen ocak ayında besteci Marcus Nigsch'in 1 No'lu Viyolonsel Konçertosu'nun dünya prömiyerinde de birlikte sahne almıştı.

Bu konser için hazırlanan özel program, Viyana Senfoni Orkestrası ile Soltani'nin süregelen sanatsal işbirliğini İstanbul'a taşıyacak.

İKSV, ayrıca festival sahnesinde yer alan her bir sanatçı için fidan bağışında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Viyana Senfoni Orkestrası İstanbul'da - Son Dakika

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