 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Anadolu'nun türküleri sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Anadolu'nun türküleri sanatseverlerle buluştu

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen 'Anadolu'nun Sesleri' isimli saz ve kamança dinletisinde müzisyenler Müslüm Durak ve Rui Aziz, Anadolu'nun kadim türkülerini seslendirdi. Konserde, 'Çanakkale Türküsü, Uzun İnce Bir Yoldayım, Ağasar'ın Balını' gibi eserler seslendirildi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü\'nde Anadolu\'nun türküleri sanatseverlerle buluştu
16.12.2023 - 02:15,
Abone Ol

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), müzisyenler Müslüm Durak ve Rui Aziz'in sazlarından, Anadolu'nun kadim türküleri, sanatseverlerle buluştu.

Viyana YEE Konferans Salonu'nda düzenlenen "Anadolu'nun Sesleri" isimli saz ve kamança dinletisi öncesinde konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, değerli müzisyenler Müslüm Durak ve Rui Aziz'in sazlarından, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen seslere misafir olunacağını ifade etti.

Yorulmaz, "İkili, bizleri, doğaçlamalarla dolu, birçok yöreden birçok durağa uğrayacağımız müzikal bir Anadolu yolculuğuna davet ediyor. Uzun yıllar farklı yerlerde müzik yapan bu iki genç sanatçının, birlikte kurdukları Anadolu İkilisi'nin, ilk konserini Viyana Yunus Emre Enstitüsünde veriyor olması ve sizin de bu ikiliyi Viyana'da ilk defa bizim mekanımızda dinliyor olmanız, bu konseri bizim için önemli kılıyor." dedi.

Viyana YEE olarak sanata ve sanatçıya verdikleri desteğin her zaman süreceğini belirten Yorulmaz, davetlilerin, Anadolu'nun farklı yörelerinden, yaşanmış birçok hikayeyi bünyesinde barındıran türküler eşliğinde keyifli bir akşam geçirmeleri temennisinde bulundu.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar, "Çanakkale Türküsü, Uzun İnce Bir Yoldayım, Ağasar'ın Balını" gibi eserleri seslendirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunus Emre, Konferans, Müslüm, Viyana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Anadolu'nun türküleri sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44
Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü

Son Dakika
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus, Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 03:07:57. #1.13#
SON DAKİKA: Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Anadolu'nun türküleri sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement