Vize'de Değerler Eğitimi Şenliği - Son Dakika
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Vize'de Değerler Eğitimi Şenliği

Vize\'de Değerler Eğitimi Şenliği
11.06.2026 09:38
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Vize'de 4-6 yaş değerler eğitimi mezuniyet şenliği düzenlendi, hediyeler verildi.

Vize'de 4-6 yaş değerler eğitimi mezuniyet şenliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Kemal Balaban, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin ile öğrenciler katıldı.

Kaymakam Balaban, etkinlikte, çocukların milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmeleri gerektiğini belirtti.

4-6 yaş değerler eğitimine önem verdiklerini ifade eden Balaban, eğitimlere katılan öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra öğrencilere hediyeler verildi.

İl Özel İdaresi araç filosu güçleniyor

Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna üç kamyon ve bir iş makinesi ekledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç filosunu her geçen yıl daha da güçlendirdiklerini belirtti.

İl Özel İdaresine iki damperli kamyon, çöp kamyonu ve dozer kazandırdıklarını aktaran Kuşoğlu, güçlenen araç filosu ile köylere daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını kaydetti.

Kuşoğlu, araçların Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vektörle mücadelede çalışmaları

Kavaklı'da vektörle mücadelede ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yaptığını belirtti.

Ekiplerin, çalışmalarını larva üreme alanları, kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlarda sürdürdüğünü ifade eden İn, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının da düzenli olarak ilaçlandığını kaydetti.

İn, halk sağlığını korumak için ekiplerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

İl Özel İdaresi, Kırklareli, Kavaklı, Balaban, Güncel, Eğitim, Yaşam, Vize, Son Dakika

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