Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de devreye aldı. Yeni uygulamayla vatandaşlar, MHRS üzerinden randevu alarak psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden görüntülü görüşme yoluyla ücretsiz yararlanabilecek. Sistem, özellikle yaşlılar, engelliler ve sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de hayata geçirdi. Yeni uygulamayla vatandaşlar, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden bulundukları yerden görüntülü görüşme yoluyla yararlanabilecek.

81 İLDE HİZMET VERİLMEYE BAŞLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan sistem kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlardan doğrudan randevu oluşturabiliyor.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE HİZMET ALINABİLECEK

Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, sağlık merkezine gitmeden bulundukları yerden hekimleri ve sağlık profesyonelleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek.

UHDS kapsamında psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri uzaktan sunulurken, randevu süreçlerinin daha hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

351 SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNDE ÜCRETSİZ HİZMET

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet veriliyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları ve bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere birçok alanda koruyucu sağlık hizmeti sunuluyor.

"KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ"

Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını belirtti.

Vatandaşların evden, iş yerinden veya yolculuk sırasında sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini ifade eden Güven, özellikle düzenli takip gerektiren sigara bırakma polikliniklerinde danışmanlık süreçlerinin aksamadan sürdürülebileceğini söyledi.

Sistemin yaşlılar, engelliler, bakıma muhtaç bireyler ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Güven, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu hatırlattı.

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALINABİLİYOR

Dr. Güven, vatandaşların MHRS üzerinden aktif branşlardan randevu oluşturduğunu, ardından cep telefonlarına gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüntülü görüşmeye katılabildiğini söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yalnızca hastalıkların tedavisi değil, hastalıkların önlenmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Güven, "Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Güven, vatandaşlara sağlık sorunlarını ertelememeleri, randevularına zamanında katılmaları, görüşme öncesinde sorularını hazırlamaları ve görüşmelerini sessiz bir ortamda gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

"SİGARAYI BIRAKMAYA KARARLIYIM"

Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi üzerinden sigara bırakma polikliniğinden hizmet alan 37 yaşındaki Erdi Güzel ise yoğun iş temposu nedeniyle merkeze gitme fırsatı bulamadığını söyledi.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle sistemi öğrendiğini belirten Güzel, MHRS üzerinden istediği gün ve saate kolayca randevu alabildiğini ifade ederek, "Hocamızla bütün detayları konuştuk. Bundan sonraki randevularımı da yine bu sistem üzerinden alıp sigarayı bırakmaya kararlıyım." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Teknoloji, Sağlık, MHRS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
700 lira için 16 yıllık işinden oldu: İyi niyetimin kurbanı oldum 700 lira için 16 yıllık işinden oldu: İyi niyetimin kurbanı oldum
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe
Belçika’da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi Belçika'da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi
’Erkeklik gururu’ bahanesi sökmedi: Fatma Kara cinayetinde gerekçeli karar açıklandı 'Erkeklik gururu' bahanesi sökmedi: Fatma Kara cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
31 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 33 organizatör yakalandı 31 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 33 organizatör yakalandı
Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada
Dortmund’dan 18 yaşındaki yıldıza servet Çuval çuval para verip formayı giydirdiler Dortmund'dan 18 yaşındaki yıldıza servet! Çuval çuval para verip formayı giydirdiler
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora ile neşeli anları dikkat çekti İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora ile neşeli anları dikkat çekti
Erdal Beşikçioğlu’nun götürüldüğü cezaevi belli oldu Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
Kuralar çekildi İşte Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:36
Beşiktaş’ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:23
Düğünde pes dedirten takı Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı
Düğünde pes dedirten takı! Damat görüntüleri tek tek incelemeye başladı
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
10:54
Arabasıyla giderken karşıdan gelen ismi görünce şoke oldu
Arabasıyla giderken karşıdan gelen ismi görünce şoke oldu
10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
08:08
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 12:00:15. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.