Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Siyasetteki son gelişmelerin ardından kamuoyunun nabzını tutan araştırma şirketleri, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Betimar, Özdemir Anket, ORC, ALF, Areda ve Murat Kızılboğa tarafından yapılan araştırmalar, seçmen tercihlerindeki dikkat çeken değişimi gözler önüne serdi.

AK PARTİ VE YENİ PARTİ ZİRVEDE

Açıklanan verilere göre AK Parti, altı anket şirketinin beşinde birinci parti konumunu korurken, Yeni Parti ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Murat Kızılboğa tarafından yapılan araştırmada ise AK Parti (%31,2) ile Yeni Parti (%29,2) arasındaki farkın oldukça kapandığı görüldü.

İŞTE ŞİRKET ŞİRKET SON OY ORANLARI

Görselde yer alan 6 farklı araştırma şirketinin anket sonuçları şu şekilde:

1. BETİMAR

AK Parti: %35,8

Yeni Parti: %19,3

CHP: %9,4

MHP: %8,8

DEM: %8,8

2. ÖZDEMİR ANKET

AK Parti: %35,9

Yeni Parti: %22,7

CHP: %9,1

DEM: %7,8

MHP: %7,0

3. ORC

AK Parti: %35,9

Yeni Parti: %19,4

CHP: %11,8

DEM: %8,5

MHP: %8,1

4. ALF

AK Parti: %34,2

Yeni Parti: %19,3

CHP: %12,0

DEM: %8,8

MHP: %8,7

5. AREDA

AK Parti: %35,3

Yeni Parti: %16,6

CHP: %12,2

DEM: %9,7

MHP: %8,7

6. MURAT KIZILBOĞA