Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının değişmesi beklenen şura öncesi Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı öncesinde, Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı âlinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

3 İSİM İLK KEZ KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ toplantısına, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer aldı.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

İKİ KOMUTANIN DEĞİŞME İHTİMALİ VAR

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel göreve devam edecek, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının ise değişme ihtimali var. Daha önce görev süreleri uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu tekrar temdit verilmezse emekli olacak. 

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
Oramiral Ercüment Tatlıoğlu - Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu

İLK KADIN AMİRAL DE TERFİ LİSTESİNDE

Kara Kuvvetlerinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Korgeneraller Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz ile Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Tümgeneraller 15 Temmuz gazisi Samsun Garnizon Komutanı Davut Ala ve EDOK Komutanı Emre Tayanç da bir üst rütbeye terfi sırasında bulunuyor.

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
Tuğamiral Gökçen Fırat

TSK’daki ilk kadın Tuğamiral DKK Plan Proje Yönetim Başkanı Gökçen Fırat’ın da Tümamiralliğe terfi etme ihtimali var. 49 yaşındaki Fırat terfi ederse ilk kadın Tümamiral olacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner’in bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Güncel, Gündem, TSK, Son Dakika

Son Dakika Gündem Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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