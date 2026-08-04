Haluk Levent\'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışlar ve yürütülen ticari faaliyetlerden elde edilen gelirleri kişisel harcamalarında kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Haluk Levent hakkındaki soruşturma genişliyor. Levent’in 145 milyon liralık teminat senedi karşılığında villalarını kelepir fiyattan aldığı öne sürülen müteahhit Orhan İnan, gözaltına alındıktan sonra adliyede kalp krizi geçirdi.

MİLYARCA LİRALIK BAĞIŞ VE GAYRİMENKUL VURGUNU İDDİASI

Şarkıcı ve Ahbap Derneği Kurucusu Haluk Levent, topladığı milyarlarca liralık bağış gelirini zimmetine geçirmekle suçlanarak tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında, Levent'in sadece bağış paralarıyla değil, dernek adı altında yürütülen ticari faaliyetler kapsamındaki milyonlarca liralık gayrimenkul alım-satım işlemleriyle de çok sayıda iş insanını mağdur ettiği detaylarına yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR İNSANININ ALACAĞI OLSUN"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu mağdurlardan biri de Kırklareli Pınarhisar’da 10 adet villası bulunan müteahhit Orhan İnan oldu. İddiaya göre süreç, tutuklu sanıklar Emin Arat ve Nejdet Kuy’un aracılık ederek müteahhit Orhan İnan’a ait villaları Ahbap Derneği’ne önermesiyle başladı. Şüphelilerin sahte banka dekontları göstererek yurt dışından devasa fon geleceğini vaat ettiği öne sürüldü. Şüphelenen müteahhit İnan'ı ikna etmek için devreye giren Haluk Levent'in, "Ben kimseden zorla mal almıyorum, Türkiye’nin en güvenilir insanı benim. Malın satılmayacağına Haluk Levent’ten alacağın olsun. Burası Ahbap Derneği, boş muhabbete vaktimiz yok" diyerek baskı ve duygu sömürüsü yaptığı iddia edildi.

VILLALARI ASİSTANININ ÜZERİNE GEÇİRİP KELEPİR FİYATA SATTI

Kurgulanan plan dahilinde villalar ilk olarak Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya üzerine devredildi. Derneğe kaynak yaratma ve piyasa borçlarını kapatma gerekçesiyle devredilen villalar karşılığında İnan'a 5 milyon TL nakit, 450 milyon TL senet ve daha sonra panik havasında 145 milyon TL'lik kişisel teminat senedi verildi. Ancak soruşturmanın başlaması ve çek davalarının patlaması üzerine, tanesi normalde 14,5 milyon TL olan villalardan 8'inin 4 gün içinde apar topar 4 milyon TL gibi kelepir fiyatlara satıldığı ortaya çıktı. Aynı yöntemle Çerkezköy’deki 10 dairenin de hızla elden çıkarıldığı tespit edildi.

ADLİYEDE KALP KRİZİ VE ADLİ KONTROL

Soruşturmanın son operasyon dalgasında 27 Temmuz'da gözaltına alınan müteahhit Orhan İnan, adliyedeki işlemleri sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İnan, tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan diğer isimler Emin Arat ve Nejdet Kuy ise tutuklandı.

DEPREM KONUTU PEŞİNATI BORÇ OLARAK DÖNMÜŞ

Dosyadaki bir diğer çarpıcı detay ise tutuklanan Nejdet Kuy’un ifadeleriyle ortaya çıktı. Ahbap Derneği'ne çelik ev satan şirketin sahibi olan Kuy, deprem bölgesinde yapılması planlanan 352 çelik konut için şirketine yatırılan peşinatın 70 milyon TL’lik kısmını Haluk Levent’e borç olarak geri gönderdiğini söyledi.

Öte yandan, Haluk Levent’in benzer bir yöntemle Lüleburgaz’da bulunan bir AVM’yi de 400 milyon liraya satın alıp parasını ödemediği iddiaları soruşturma dosyasına girdi.