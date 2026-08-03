Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı - Son Dakika
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Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı

Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 21 yaşındaki Barış Alper, sabah saatlerinde evinde yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu iddia edilen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 21 yaşındaki Barış Alper, sabah saatlerinde evinde yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu iddia edilen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

ODAYA GİREN ANNE, OĞLUNUN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Olay, Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde oğlunu uyandırmak isteyen anne, 21 yaşındaki Barış Alper'i yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri evde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SEVENLERİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Acı haberi alarak olay yerine gelen Barış Alper'in yakınları sinir krizi geçirdi. Annesi ve aile fertlerinin feryatları yürekleri dağladı. Öte yandan, epilepsi hastası olduğu öne sürülen Barış Alper'in kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Epilepsi, Alaplı, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı - Son Dakika

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