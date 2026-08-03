Darbeci Karatepe'nin yardakçısı: Onu Salih Usta sanıyordum - Son Dakika
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Darbeci Karatepe'nin yardakçısı: Onu Salih Usta sanıyordum

Darbeci Karatepe\'nin yardakçısı: Onu Salih Usta sanıyordum
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15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ö.A., Karatepe'yi 'Salih Usta' olarak tanıdığını, gariban olduğunu düşünüp erzak yardımı yaptığını, telefon verdiğini ve yakalanmadan önceki gece evine bıraktığını anlattı.

FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalandı.

Karatepe'ye yardım ve yataklık iddiası ile polis tarafından gözaltına alınan ve geçtiğimiz hafta sonu sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan Ö.A., ifadesinde olaya dair her şeyi anlattı.

"BİRKAÇ DEFA KENDİSİYLE ALKOL ALDIK"

Karatepe'yi teyzesinin oğlu S.G., vasıtasıyla inşaatlarda amelelik yaparken tanıdığını söyleyen Ö.A., "Bu kişiyi Salih usta olarak tanıdım. Zaman içerisinde Salih Usta'yı yani günlük ücret karşılığı amelelik yapması için iş yerimde ve inşaatlarda çalıştırdım. Salih Usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum, Kurban Bayramında da kendisine et yardımında bulunuyordum. Bunları Yarenler Mahallesinde bulunan evine götürüyordum. Bu nedenle aramızda bir samimiyet olutu. Birkaç defada kendisi ile Hıdırlık mevkiinde alkol almışlığımız olmuştur" dedi.

Darbeci Karatepe'nin yardakçısı: Onu Salih Usta sanıyordum

"KENDİSİNE İŞ YERİNDE KULLANILMAYAN TELEFONU VE HATTI VERDİM"

Ö.A., Karatepe ile yakalandığı hücre evine kendisinin akşam saatlerinde götürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Salih usta olarak tanıdığım Burkay beni kayıtlı numarasından farklı bir yabancı numaradan arayarak ev sahibi ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, bu nedenle yeni bir ev aradığını söyledi. Ben Salih Usta'yı İmaret Caminin önünden aldım, sonra bir yemek yedik. Yemek yediğimiz sırada İnaz Deprem Konutlarından ev bulduğunu bana söyledi ve kendisine oraya bırakmamı istedi. Ben de kendisini İnaz Deprem evlerine bıraktım. İnaz Deprem Konutlarına geldiğimizde oranın boş olduğunu, kimselerin oturmadığını, hatta pencerelerin kırık olduğunu gördüm. Sadece bir tane çekyat vardı. Ben Salih Usta'ya 'elektrik, su olmadan nasıl yaşayacaksın?' diye sorduğumda 'Ben burada 3-4 gün geçici olarak kalacağım, buradan manzara izleyeceğim' dedi. Bende telefon olup olmadığını sordu. Ben de iş yerinde kullanılmayan cep telefonunu ve içerisinde takılı olan GSM hattını kendisine verdim. Orada bulunduğum esnada beraber viski içtik. Ardından onun yanından ayrılıp evime geçtim."

Darbeci Karatepe'nin yardakçısı: Onu Salih Usta sanıyordum

"İNTERNETTE FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜM, BU BEN DEĞİLİM DİYEREK İNKAR ETTİ"

Ö.A., şahsın fotoğrafını internette gezinirken gördüğünü ve bunun üzeri ile kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek, "Evimde oturduğum sırada cep telefonumda internette geziniyordum. Bir internet sitesinde Salih Usta olarak tanıdığım kişinin fotoğrafını gördüm, emin olamadım. Hemen Salih ustayı arayarak fotoğraftaki kişinin o olup olmadığını sorduğumda 'Yok öyle bir ey, 3-4 gün önce dönerci bir çocukta arayarak o da öyle bir şey söyledi ancak resimdeki kişi ben değilim' dedi. Kısa bir süre sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları evime geldi, bana Burkay Karatepe'yi tanıyıp tanımadığımı sordular. Bana fotoğraf gösterebileceklerini söyleyince ben de 'gösterin' dedim. Fotoğraf gösterdiklerinde 'Bu Salih Usta' dedim. Bana bu kişinin Cumhurbaşkanına suikastten arandığını söylediler. Ben de Salih Usta olarak tanıdığım ancak ismini sonradan Burkay Karatepe olarak öğrendiğim şahsın kaldığı ikameti polislere söyledim. Polislerde bu şahsı yakaladılar" diye konuştu.

AFYON'DA YAKALANIP TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki firari Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını 1 Ağustos'ta duyurmuştu. Karatepe, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya götürülmüştü. Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen Özcan A. ise Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cep Telefonu, Salih Usta, 15 Temmuz, 3. Sayfa, Marmaris, Afyon, Terör, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darbeci Karatepe'nin yardakçısı: Onu Salih Usta sanıyordum - Son Dakika

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