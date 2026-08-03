Vize'de Denize Girişler Yasaklandı
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize ilçesindeki plajlarda denize girmek yasaklandı.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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