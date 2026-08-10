Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün TBMM Genel Kurulu'nda başlandı.

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve HÜDA PAR'ın yanı sıra Yeni Parti ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.

LİDERLER MERCEK ALTINDA

Tarihi günde tüm gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. Genel Kurul'a katılan siyasi parti liderleri de bu kapsamda mercek altına alındı.

Yasa tekliğini destekleyen ve karşı çıkan siyasi partiler ve liderleri, TBMM Genel Kurulu'na girerken, sergiledikleri tavırlar da dikkat çekiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin başladığın günden bu yana sürece karşı olduğunu açıkça ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Partili milletvekilleri de Genel Kurul’a katıldı.

İYİ PARTİLİLER BÖYLE GELDİ

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu ile milletvekillerinin Genel Kurul'a girdikleri anlar görüntülendi. İYİ Partili milletvekillerinin Genel Kurul’a boyunlarında Türk bayraklarıyla girdikleri görüldü.