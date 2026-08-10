Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren toplantının ardından kabul edilen yasa teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Toplantı başlamadan önce İYİ Partili milletvekilleri, Genel Kurul'a boyunlarında Türk bayraklarıyla geldi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün TBMM Genel Kurulu'nda başlandı.

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve HÜDA PAR'ın yanı sıra Yeni Parti ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor. 

Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi

LİDERLER MERCEK ALTINDA

Tarihi günde tüm gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. Genel Kurul'a katılan siyasi parti liderleri de bu kapsamda mercek altına alındı.

Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi

Yasa tekliğini destekleyen ve karşı çıkan siyasi partiler ve liderleri, TBMM Genel Kurulu'na girerken, sergiledikleri tavırlar da dikkat çekiyor.

Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi

Terörsüz Türkiye sürecinin başladığın günden bu yana sürece karşı olduğunu açıkça ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Partili milletvekilleri de Genel Kurul’a katıldı.

İYİ PARTİLİLER BÖYLE GELDİ

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu ile milletvekillerinin Genel Kurul'a girdikleri anlar görüntülendi. İYİ Partili milletvekillerinin Genel Kurul’a boyunlarında Türk bayraklarıyla girdikleri görüldü.

Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi

tbmm adalet komisyonu, Meclis Genel Kurulu, Tbmm Genel Kurulu, İYİ Parti, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika TBMM Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Orhan Cat Orhan Cat:
    isleri gucleri simariklik baska bi dertleri yok 2 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Son dakika yorumlarım nerede 1 1 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    bunlar kim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Afyonkarahisar’da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü
Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Küçükçekmece’de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı Küçükçekmece'de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı

17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:17:20. #7.12#
SON DAKİKA: Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.