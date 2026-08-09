Fırat'ta piknik faciası: 2 kişi boğuldu - Son Dakika
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Fırat'ta piknik faciası: 2 kişi boğuldu

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Şanlıurfa Siverek'te piknik yapan ailenin 6 yaşındaki kızı Yakut Ada nehre girip boğuldu; onu kurtarmaya çalışan Derya Uluger de suda kayboldu. İki kişinin cesedi ekiplerce çıkarıldı, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 6 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu. Diyarbakır'dan ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'ne ailesiyle piknik için gelen Yakut Ada (6) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocuğu kurtarmak için suya atlayan Derya Uluger (33) de görüş alanından çıktı.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetler, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Şanlıurfa, Siverek, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat'ta piknik faciası: 2 kişi boğuldu - Son Dakika

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