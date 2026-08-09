Nijer'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada ölü sayısı 20'nin üzerine çıktı - Son Dakika
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Nijer'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada ölü sayısı 20'nin üzerine çıktı

Nijer\'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada ölü sayısı 20\'nin üzerine çıktı
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Nijer'in batısında cuma günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 17'sinin asker olduğu öğrenildi.

Nijer'in batısında cuma günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

ÖLENLERDEN 17'Sİ ASKER

Nijer Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, Madaoua kentine yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Maradi-Madaoua karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 22 kişiden 17'sinin asker olduğu, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ÜLKEDE ÇOK SIK KAZA OLUYOR

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Nijerli yetkililer, son dönemde sık yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yol güvenliği konusunda bilinçlendirme kampanyalarını yoğunlaştırıyordu.

Ülkede aşırı hız, alkollü araç kullanımı, bakımsız araçlar ve kötü yol koşulları gibi faktörler sıklıkla trafik kazalarına neden oluyor.

SADECE GEÇEN YIL 1200'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Nijer'de geçen yıl 7.100'den fazla trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 1.200'den fazla kişi hayatını kaybederken, 4.400'den fazla kişi de ağır yaralandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Nijer'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada ölü sayısı 20'nin üzerine çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijer'de yolcu otobüslerinin çarpıştığı kazada ölü sayısı 20'nin üzerine çıktı - Son Dakika
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