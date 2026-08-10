85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı - Son Dakika
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85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı

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Şanlıurfa'da yaşayan 85 yaşındaki İslim Yaprak , oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopayla öldüresiye dövüldü. İsviçre'de eşini boğan ve 15 yıl hapis yattıktan sonra 10 gün önce de Türkiye'ye dönerek annesiyle yaşamaya başlayan şüpheli tutuklandı.

Bozova'nın Türkmenören Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. 85 yaşındaki İslim Yaprak, 53 yaşındaki oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövüldü.

TALİHSİZ KADIN KANKAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içerisinde kalan İslim Yaprak komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı

İSVİÇRE'DE EŞİNİ BOĞMUŞ

İsviçre'de eşini boğan ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından 10 gün önce de Türkiye'ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı

ŞİDDET ANI KAMERADA

Öte yandan İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile dövdüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde İbrahim Yaprak'ın elindeki sopa ile annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı
Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Şanlıurfa, Türkiye, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Attila çetin Attila çetin:
    urfaliysa normaldir 8 6 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    Allah ıslah etsin 11 3 Yanıtla
  • seyit8682 seyit8682:
    kısasta hayat vardır 11 0 Yanıtla
  • Tufan Gürsoy Tufan Gürsoy:
    Ne alaka ? Senin memleketinde de maalesef olmamasını isteriz ama mutlaka çıkıyor illa Urfa da yaşayanlar mı bunu yapıyor ? Bu arada ben urfalı değilim.. 7 2 Yanıtla
  • f9mcw7df66 f9mcw7df66:
    dualar cidden kabul oluyor mu ??? olsaydı boyle korkunc seyler olmazdı sence?..sınav dunyasındayız diyoruz ama gercek hayatta engel olmak yerine her seyi tanrıya bırakıyoruz adaleti ahirette arıyoruz belki de bu yuzden bu haldeyiz... 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı - Son Dakika
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