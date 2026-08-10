Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Süper Lig ekibi Kocaelispor, hazırlık karşılaşmasında Mısır temsilcisi Zed FC ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Karşılaşma öncesinde Kocaelispor taraftarlarının gündeminde ise bir süredir takımda bulunmayan Habib Keita vardı.

24 yaşındaki futbolcunun aşık olduğu kişinin yanına gitmek için Kocaeli'den ayrıldığı öne sürülürken, taraftarlar Keita için tribünlerden tezahürat yaptı.

"MÜGE ANLI, KEITA'YI BURAYA GETİR"

Yeşil-siyahlı taraftarlar, "Keita neredesin Allah belanı versin" şeklinde tezahürat yaptıktan sonra Müge Anlı'ya da seslendi. Tribünlerden bu kez, "Müge Anlı, Keita'yı buraya getir" sesleri yükseldi.

SELÇUK İNAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da daha önce Habib Keita'nın durumuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

İnan, "Habib Keita konusunda ben profesyonel bakmak istiyorum. Şu anda aramızda yok. Bir süreç var, belli ki bir mutsuzluğu var ki burada aramızdan ayrılmak istediğini belirtti" ifadelerini kullanmıştı.