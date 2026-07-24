Vize\'de Denize Girmek 3 Gün Yasaklandı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde 3 gün denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı, ilçe genelindeki plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.