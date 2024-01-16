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Vize'de 'Kahraman Şövalye' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika
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Vize'de 'Kahraman Şövalye' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Vize Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda 'Kahraman Şövalye' adlı tiyatro oyunu 23 Ocak Salı günü sahnelenecek. Belediye Başkanı Ercan Özalp, etkinliğin ücretsiz olduğunu ve tüm çocukları davet etti.

Vize\'de \'Kahraman Şövalye\' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek
16.01.2024 - 16:24,
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Vize'de "kahraman şövalye" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Vize Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro 23 Ocak Salı günü Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin yarı yıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Tiyatronun ücretsiz olduğunu ifade eden Özalp, tüm çocukları tiyatro oyununu izlemeye davet etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Atatürk Mahallesi'ne 19 ocak cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Başarılı sporculardan Kaymakam Özdemir'e ziyaret

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Özdemir ziyarette, okul sporları müsabakalarında il şampiyonu olan Vize Atatürk Ortaokulu voleybol takımı sporcularını tebrik etti.

Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Özdemir, sporcuları her zaman desteklediklerini belirtti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü Hasan Nemez ve beden eğitimi öğretmeni Gökhan Perver de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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Özalp, Vize, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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