Vize'de Kız Futsal Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vize'de Kız Futsal Turnuvası Sona Erdi

Vize\'de Kız Futsal Turnuvası Sona Erdi
22.04.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kız futsal turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Vize Kaymakamlığınca düzenlenen Kız Futsal Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vize Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada okul takımları mücadele etti.

Kaymakam Kemal Balaban da turnuvayı takip etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupaları verildi.

Balaban, konuşmasında, gençleri daha çok spora teşvik etmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlendiğini belirtti.

Çocukların erken yaşta sporla tanışmalarını istediklerini ifade eden Balaban, "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini ve sosyal beceriler kazanmalarını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

KIRK-KAB toplantısı yapıldı

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRK-KAB) nisan ayı toplantısı yapıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, birlik üyeleri katıldı.

Toplantıda, yönetim organları seçimleri yapılarak, gündem maddeleri görüşüldü.

Birlik başkanlığına Özalp seçilirken, katip üyeliğine Suna Yanardağ, Aylin Koç, encümen üyeliğine Günalp Ferit Kaya, Volkan Ertan, Orhan Saltık, Gündüz Hoşgör, bütçe komisyonuna ise Osman Maldır, Samet Seğmen, Nihat Yapıcı, Gürkan Yenerel, Ahmet Küçük seçildi.

Proje değerlendirme toplantısı yapıldı

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce proje değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen projelere yönelik çalışmalar, katılım süreçleri ve uygulama aşamaları görüşüldü.

Akdemir, konuşmasında, projelerde görev alan yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.

Projeler ile eğitime önemli katkılar sunduklarını ifade eden Akdemir, yürütülen çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vize'de Kız Futsal Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 09:41:53. #7.13#
SON DAKİKA: Vize'de Kız Futsal Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.