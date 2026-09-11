Vize'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi. Kaymakamlık, ilçedeki tüm plajlarda geçerli yasağa uyulmasını isterken jandarma ekiplerinin gün boyu denetim yapacağını bildirdi.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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