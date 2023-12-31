 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vize'de sahipsiz hayvanlar için bakımevi inşaatı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Vize'de sahipsiz hayvanlar için bakımevi inşaatı devam ediyor

Vize ilçesinde sahipsiz hayvanlar için geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları denetleyerek bilgi aldı. Merkezin 5 bin metrekare alana inşa edildiğini belirten Özalp, proje sayesinde sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayacaklarını ifade etti. Ayrıca Vize Belediyesi, yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Özalp, ekiplerin okul önlerindeki geçitler başta olmak üzere tüm geçitleri yenileyeceğini söyledi. Demirköy'de ise bordür boyama çalışması yapıldı. Belediye Başkanı Recep Gün, ilçenin daha da güzelleşmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vize\'de sahipsiz hayvanlar için bakımevi inşaatı devam ediyor
31.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:51
Abone Ol

Vize ilçesinde sahipsiz hayvanlar geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkez inşaatının hızla devam ettiğini ifade eden Özalp, tefrişatın tamamlandığını belirtti.

Özalp, merkezin 5 bin metrekare alana inşa edildiğini, proje ile sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayacaklarını ifade etti.

Yaya geçitleri yenileniyor

Vize Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, ilçedeki yaya geçitlerinde çizgi yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Özalp, ekiplerin okul önlerindeki geçitler başta olmak üzere tüm geçitleri yenileyeceğini ifade etti.

Bordürler boyandı

Demirköy'de bordür boyama çalışması yapıldı.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İğneada Caddesi'nde boyama çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Recep Gün de çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Gün, ilçeyi daha da güzelleştirmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ercan Özalp, Özalp, Vize, Hayvanlar, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize'de sahipsiz hayvanlar için bakımevi inşaatı devam ediyor - Son Dakika


15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29
Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

Son Dakika
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 17:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Vize'de sahipsiz hayvanlar için bakımevi inşaatı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement