Vize\'de şehit için mevlit, okullarda bakım onarım

Vize'de şehit jandarma uzman çavuş Bayram Doğan için mevlit okutuldu.

Doğan için Evrenli Köyü Camisi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Balaban, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Okullarda bakım ve onarım çalışması

Vize'de Adalet Erez İlkokulu ve Atatürk Ortaokulunda bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, devam eden çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

İlçedeki eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akdemir, Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle, Kırklareli Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarda bakım ve onarımların yapıldığını belirtti.

Akdemir, okullardaki tadilatın eğitim öğretim faaliyetlerine kadar tamamlanacağını kaydetti.